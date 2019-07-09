В Гродно сгорел пассажирский автобус

/ Происшествия
Просмотров: 6052

В результате пожара, произошедшего в Гродно, был уничтожен пассажирский автобус.

По сообщению спасателей, информация на пульт дежурного поступило накануне вечером. Звонивший рассказал, что на улице Западной горит автобус.

Когда подразделения МЧС прибыли по месту вызова, спасать уже было нечего – автобус сгорел.

Всего в гродненском регионе за истекшие дежурные сутки произошло два пожара.

А вот в деревне Лосичи (Пинский район) на улице Светлой сгорел легковой «Опель-Астра» (1999 г.в.).
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар сгорел автобус Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»