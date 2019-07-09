В Гродно сгорел пассажирский автобус

В результате пожара, произошедшего в Гродно, был уничтожен пассажирский автобус.

По сообщению спасателей, информация на пульт дежурного поступило накануне вечером. Звонивший рассказал, что на улице Западной горит автобус.

Когда подразделения МЧС прибыли по месту вызова, спасать уже было нечего – автобус сгорел.

Всего в гродненском регионе за истекшие дежурные сутки произошло два пожара.

А вот в деревне Лосичи (Пинский район) на улице Светлой сгорел легковой «Опель-Астра» (1999 г.в.).