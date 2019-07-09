Умер 10-месячный малыш, которого в Минске пыталась жестоко убить мать

Десятимесячный малыш, которого пыталась убить 34-летняя мать, умер в больнице 29 июня, сообщили в понедельник в Следственном комитете. Таким образом, борьба за жизнь мальчика продолжалась 12 дней.

ЧП произошло 17 июня в Минске на улице Мазурова – женщина с целью убийства причинила ребенку тяжкие травмы. Лишь отец малыша не дал ей довести задуманное до конца.

СК продолжает расследование дела – женщина продолжает находиться под стражей.