Умер режиссер, снимавший «Пираты XX века» и «Возвращение Мухтара»

В Москве умер известный советский и российский кинорежиссер Владимир Златоустовский. 24 мая ему исполнилось 80 лет.

Наиболее известными его картинами в роли режиссера являются: «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат», «Альфонс», а также телевизионная сага про милицейского пса «Возвращение Мухтара».

Златоустовский также работал вторым режиссером над первым советским боевиком «Пираты ХХ века».

В картине «Офицеры» он исполнил песню «От героев былых времен».



