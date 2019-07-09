Умер режиссер, снимавший «Пираты XX века» и «Возвращение Мухтара»

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В Москве умер известный советский и российский кинорежиссер Владимир Златоустовский. 24 мая ему исполнилось 80 лет.

Наиболее известными его картинами в роли режиссера являются: «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат», «Альфонс», а также телевизионная сага про милицейского пса «Возвращение Мухтара».

Златоустовский также работал вторым режиссером над первым советским боевиком «Пираты ХХ века».

В картине «Офицеры» он исполнил песню «От героев былых времен».

 
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Тэги: кинорежиссер Персона: Владимир Златоустовский Город: Москва

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