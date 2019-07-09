В Минске презентована книга, посвященная суду над краеведом и таможенником Алесем Юркойтем

В Минске 8 июля состоялась презентация книги журналиста Сергея Дубовца, посвященная суду над известным ошмянским краеведом и таможенником Алесем Юркойтем.

Фото svaboda.org

Книга «Тантамарэскi» вышла в серии «Библиотека Свободы», основанной в 2002 году белорусской службой «Радио Свобода». Это 71-е издание в серии.

Дубовец подчеркнул, что судебный процесс над ошмянскими таможенниками длился год: с ноября 2016 по сентябрь 2017 года. «Большое внимание к процессу объяснялось тем, что инициировал его сам президент, и тем, что на скамье подсудимых оказались аж 58 человек. А еще тем, что один из них — известный в Беларуси краевед и просветитель Алесь Юркойть», — подчеркнул автор.

Судили таможенников, разбив подозреваемых на пять групп. По словам журналиста, он посетил все пятьдесят заседаний суда Партизанского района Минска, где судили Юркойтя. Очерки из зала суда, которые публиковались на сайте «Радио Свобода», легли в основу книги.

Дубовец не верит в виновность Юркойтя. «Я шел посмотреть, как абсолютно совершенного в моем понимании человека, в этическом и моральном смысле, моего друга будут судить, и каким образом приписывать ему какие-то доллары, которые он якобы брал, — подчеркнул он. — Никаких фактов представлено не было. Сработали путаные признательные показания одного человека».

Юркойть был признан виновным в получении взятки и приговорен к семи годам лишения свободы 7 сентября 2017 года. Фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы, максимальный срок для одного из них составил более 11 лет.

5 апреля 2015 года Александр Лукашенко в эфире белорусских телеканалов сообщил о выявлении коррупционной схемы на Ошмянской таможне. «В преступную деятельность был вовлечен чуть ли не весь личный состав таможенного поста «Каменный Лог», — сказал он. — Они получили прибыль в размере нескольких миллионов долларов. Нанесенный стране ущерб должен быть возмещен не просто в полном, а в трех-, пятикратном размере».

Расследованием занимался Комитет госбезопасности. Было возбуждено пять уголовных дел за получение и дачу взяток. В марте и апреле задержали около 20 бывших и действующих на то время сотрудников таможенного пункта «Каменный Лог». В итоге было сформировано несколько уголовных дел. Например, бывший начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич в марте 2016 года был осужден на шесть лет лишения свободы.

Пресс-служба КГБ сообщила, что на границе с Литвой была организована широкомасштабная схема уклонения от уплаты таможенных платежей. Взятки составляли от 250 до 3.000 долларов — в зависимости от количества грузов.

В октябре 2017 года Ошмянская таможня была расформирована.