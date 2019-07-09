Анаис Марин рассказала, чего лишились власти Беларуси, отказавшись сотрудничать со спецдокладчиком ООН

Начиная свою работу, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин надеялась на сотрудничество с белорусским правительством, но пока этого не произошло. Об этом она заявила в интервью БелаПАН.

2 июля Марин представила свой доклад о ситуации в Беларуси на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

«Политика непризнания спецдокладчика Беларусью была такой с момента создания мандата в 2012 году, — сказала Марин. — Но когда я приступила к своим обязанностям в ноябре прошлого года, я все-таки надеялась, что правительство пересмотрит свою позицию. Потому что с недавних пор Беларусь стала более открыта к реформам, а также стала более тесно взаимодействовать с различными механизмами ООН. Так, правительство Беларуси представило отчеты в Комитет ООН по правам человека и в Комитет ООН против пыток».

Кроме того, отметила Марин, власти разрешили работать в Минске советнику по правам человека в представительстве ООН в Беларуси. «Все это шаги в направлении более тесного сотрудничества, поэтому я надеялась, что и в отношении моего мандата, возможно, будет продемонстрирована некоторая открытость. Но на практике оказалось, что белорусское правительство к этому не готово», — сказала Марин.

Она подчеркнула, что не смогла посетить Беларусь в качестве спецдокладчика и не получала от правительства официальную информацию о ситуации с правами человека в стране. Информацию для доклада она получала из открытых источников в интернете, от дипломатов разных стран, организаций гражданского общества и белорусских правозащитников, а также при личных встречах с жертвами нарушения прав человека. «Разумеется, все эти сведения мне приходится перепроверять, что непросто при отсутствии возможности посетить страну», — сказала Марин.

При этом она подчеркнула, что в интересах белорусского правительства было бы предоставление информации. «Правительство могло бы рассказать, что делается для защиты и продвижения прав человека в Беларуси. Например, как проходит реализация национального плана по правам человека, что уже сделано, ведется ли подготовка нового аналогичного документа, — сказала Марин. — Пока же непризнание моего мандата приводит к тому, что у меня нет их официальной версии происходящего».

На просьбу прокомментировать выступление постпреда Беларуси при ООН в Женеве Юрия Амбразевича, который заявил, что ситуация в Беларуси не нуждается в особом внимании СПЧ, Марин отметила: «Это давняя позиция Беларуси, но я не уверена, что в вопросе прав человека мы говорим об одном и том же».

В частности, сказала Марин, посол Амбразевич начал свое выступление с того, что Беларусь улучшила свои позиции в индексе человеческого развития ООН. «Но данный индекс — это цифры о благосостоянии, доступе к образованию, медпомощи и так далее, а соблюдение международно признанных прав человека и универсальных свобод — это не полная картина. Мандат спецдокладчика все еще действует потому, что ситуация с правами человека в стране остается в основном неудовлетворительной», — сказала Марин.

Говоря о необходимых для улучшения ситуации изменениях, спецдокладчик отметила, что «их множество, и они пересекаются между собой». «Разумеется, первичным базовым правом является право на жизнь. И Беларуси необходимо предпринять тут больше усилий. Де-факто отмена смертной казни — через мораторий или через фактическое неприменение этой меры наказания — станет хорошим сигналом», — подчеркнула Марин.

Среди других важных изменений она называла обеспечение свободы СМИ. «В прошлом году в законодательстве в медиасфере произошли значительные ужесточения, было «дело БелТА», продолжалось преследование фрилансеров. Всего этого быть не должно, — сказала Марин. — Еще одним важным основным правом является свобода мнения и выражения, право на свободу ассоциаций, право на свободу мирных собраний».

«В своем выступлении в Совете я также говорила о том, что во время избирательных кампаний репрессивные практики правительство использует более интенсивно, права человека нарушаются еще больше. В электоральные периоды государство также менее склонно к общественным дискуссиям по важным проблемам», — сказала она.

Марин также сообщила, что к осени нынешнего года должна подготовить еще один доклад о ситуации с правами человека в Беларуси — для Генеральной ассамблеи ООН.

«Он будет отличаться от того доклада, который я готовила для Совета. В нынешнем докладе я сделала акцент на вопросах дискриминации этнических и сексуальных меньшинств, стигматизации людей, живущих с ВИЧ, а также подростках, которые осуждены по статье 328 (статья 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». — БелаПАН.), — пояснила она. — В докладе для Генассамблеи я планирую сфокусироваться на ситуации с правами человека в свете предстоящих выборов. Стоит отметить, что белорусское правительство так пока и не выполнило рекомендации, данные Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сделанные по итогам предыдущих избирательных кампаний. До сих пор существенных изменений в Избирательный кодекс так и не было сделано».