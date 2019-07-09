В посольстве РФ рассказали о содержании россиян, задержанных по делу о взрывах на салюте

8 июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Беларуси получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска. Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь посольства Сергей Араев.

«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное. Жалоб на условия содержания россияне не имеют», — отметил пресс-секретарь.

Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных, дополнил Араев.

Как ранее сообщил Следственный комитет Беларуси, вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске «произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам».

Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).

4 июля были задержаны двое подозреваемых — представители российского предприятия — поставщика фейерверков. По данным следствия, установлено, что они «допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями». «А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — говорилось в сообщении.

28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту, отметили в СК.