Следствие закрыло дело в отношении блогера Александра Кабанова о присвоении денег ТСЖ

Уголовное дело в отношении березовского активиста Объединенной гражданской партии видеоблогера Александра Кабанова о присвоении средств товарищества собственников жилья прекращено.

Кабанов сообщил БелаПАН, что 8 июля ему позвонил следователь и сказал, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Активисту в марте предъявили обвинение в присвоении 440 рублей товарищества собственников жилья по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата).

В 2017 году Кабанов четыре месяца исполнял обязанности председателя товарищества собственников жилья в Березе (Брестская область). «Я согласился на эту должность при условии, что с каждой квартиры в месяц буду получать 2 рубля в качестве вознаграждения. Таким образом я получил за этот период времени 440 рублей. Сейчас следствие решило: я не имел права получать эти деньги», — отмечал он ранее.

Кабанов вместе с блогером Сергеем Петрухиным в своем проекте «Народный репортер» на YouTube регулярно освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение руководителя области Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.