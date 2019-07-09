МВД: адвокат бывшего главного инженера МЗКТ подозревается в разглашении данных следствия и незаконном обороте оружия

Адвокат главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» Андрея Головача подозревается в разглашении данных следствия и незаконном обороте оружия.

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, правоохранители «выявили преступные действия» представителя адвокатского бюро «Принцепконсалт» — заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов. Женщину, чья фамилия не называется, подозревают в разглашении данных предварительного следствия.

«Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера ОАО «МЗКТ». В частности, защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой», — говорится в сообщении.

В отношении адвоката Следственный комитет возбудил дело по ст. 407 УК (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Санкция статьи предусматривает штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Бывший главный инженер ОАО «МЗКТ» Андрей Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. В феврале 2018-го суд оправдал его по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, но сразу же после вынесения приговора он был задержан в зале суда по подозрению в получении взяток на сумму 192 тысячи долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 по 2015 год.