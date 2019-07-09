Великобритания ответила на предложение Зеленского о переговорах с Путиным

Великобритания приветствует готовность Владимира Зеленского добиваться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом БелаПАН заявили в МИД Великобритании на просьбу прокомментировать предложение украинского президента о проведении встречи в Минске глав Украины, России, США, Германии, Франции и Великобритании.

«Мы приветствуем готовность президента Зеленского добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины и призываем Россию к позитивному взаимодействию, — отметили в британском МИД. — Мы продолжаем поддерживать минский мирный процесс и работу Германии и Франции в формате «нормандской четверки».

8 июля Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске. «Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе, — сказал президент Украины. — Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон».

Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести в Минске международную встречу по урегулированию конфликта на Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена.