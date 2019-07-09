Лукашенко договорился с Путиным, что на тему вхождения Беларуси в состав России «даже разговаривать не нужно»

Беларусь и Россия договорились, что не будут «ломать» договор о Союзном государстве, а будут шаг за шагом развивать интеграцию. Об этом заявил Александр Лукашенко 9 июля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор, — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента. — Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы — мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора».

По словам Лукашенко, стороны определили «те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны».

«То, что мы не можем сегодня реализовать, — отметил он. — Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того чтобы реализовать положения союзного договора».

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 18 июля в Санкт-Петербурге, где будет проходить Форум регионов Беларуси и России. ранее, 11 июля, ожидаются закрытые переговоры глав государства на острове Валаам (находится в северной части Ладожского озера).