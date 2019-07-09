На лесозаготовке в Смолевичском районе погибли два человека
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Тела двух мужчин – 61-летнего борисовчанина и 45-летнего жителя Гомельщины – были обнаружены в минувшее воскресенье на одной из делянок Смолевичского лесничества.
По предварительным данным, мужчины занимались валкой леса и погибли под подпиленным упавшим деревом.
Уголовное производство открыто по ч. 1. ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) УК.
«Особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствовавших трагическому случаю», - отметили в СК.