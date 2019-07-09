Биржа: белорусский рубль вырос ко всем основным валютам

/ Экономика
Просмотров: 52

Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по отношению к белорусскому рублю на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

  • доллар снизился на 0,0023 пункта – 2,0498 белорусского рубля;
  • евро упал на 0,0065 пункта – 2,2971 белорусского рубля;
  • российский рубль потерял 0,0013 пункта – 3,2125 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в среду, десятого июля.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера