Биржа: белорусский рубль вырос ко всем основным валютам
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по отношению к белорусскому рублю на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Так, иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:
- доллар снизился на 0,0023 пункта – 2,0498 белорусского рубля;
- евро упал на 0,0065 пункта – 2,2971 белорусского рубля;
- российский рубль потерял 0,0013 пункта – 3,2125 белорусского рубля за 100 российских.
Следующие торги на БВФБ пройдут в среду, десятого июля.