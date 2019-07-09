Биржа: белорусский рубль вырос ко всем основным валютам

Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по отношению к белорусскому рублю на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

доллар снизился на 0,0023 пункта – 2,0498 белорусского рубля;

евро упал на 0,0065 пункта – 2,2971 белорусского рубля;

российский рубль потерял 0,0013 пункта – 3,2125 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в среду, десятого июля.