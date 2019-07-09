МВФ видит в России самый большой риск для экономики Беларуси

Международный валютный фонд считает, что Беларусь из-за изменения условий поставок нефти может потерять к 2024 году до 5% ВВП, заявил глава представительства МВФ в Беларуси Надим Илахи, выступая 9 июля на конференции, организованной рейтинговым агентством Fitch Ratings.

«Мы видим самый большой риск для экономики Беларуси в снижении доходов, что может произойти в случае изменения условий поставок нефти», — сказал Илахи.

Он обратил внимание, что до сих пор вопрос о компенсации Беларуси негативных последствий, связанных с налоговым маневром в нефтяной отрасли России, не урегулирован. «Мы полагаем, что потери Беларуси могут составить до 5% ВВП к 2024 году», — сказал представитель МВФ.

Беларусь и Россия уже около года ведут переговоры о компенсации Минску потерь, связанных с реализацией налогового маневра в РФ. Российские власти увязали решение этого вопроса с перспективами «углубления» интеграции с Беларусью.

Между тем международные финансовые организации полагают, что без получения Беларусью компенсации за налоговый маневр перспективы белорусской экономики могут резко ухудшиться.

«В случае отсутствия компенсации потерь, связанных с налоговым маневром в нефтяной отрасли России, экономический рост в Беларуси замедлится до уровня ниже 2%, а дефицит счета текущих операций может увеличиться, и потребуется дополнительная консолидация бюджета», — прогнозируют экономисты Всемирного банка.

При худшем сценарии (без компенсации потерь из-за налогового маневра) белорусская экономика «может скатиться в рецессию», говорится в прогнозе Всемирного банка, который был обнародован весной.