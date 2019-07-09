Лукашенко рассказал, чем будет заниматься с Путиным на Валааме

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Александр Лукашенко подтвердил, что в самое ближайшее время встретится с Владимиром Путиным на острове Валаам (находится в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага; на острове расположен памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь).


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Ранее сообщалось, что здесь 11 июля лидеры государств проведут закрытые переговоры. «Тайную» встречу Лукашенко опроверг.

По его словам, в этот раз президенты не планируют обсуждать важные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Это президента России предложение, - заявил Лукашенко. - Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать».

Глава государства подчеркнул, что благодарен коллеге за то, что он проведет экскурсию и расскажет о воссоздании монастыря.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Валаам

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