Thirty Seconds To Mars и Bring Me The Horizon уже на пути в Минск

14 и 15 июля в «Чижовка-Арене» будет два дня больших рок-концертов. В воскресенье там выступят британцы Bring Me The Horizon, а в понедельник — американцы Thirty Seconds To Mars. Оба коллектива приезжали до этого в Минск с аншлагами.

Группа Bring Me The Horizon была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Музыка группы — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники.

Вышедший в январе новый альбом Amo занял первое место в хит-парадах Великобритании и Австралии, попал в топ-15 в США, а также очень позитивно принят международной прессой.

Thirty Seconds To Mars известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который также является популярным киноактером, обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса». Группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом America, который занял вторую строчку хит-парада «Биллборд».

Специальным гостем концерта будет белорусская группа Nizkiz.

Билеты на Bring Me The Horizon: сидячие — от 81 руб., танцпол — 78 руб., фан-зона — 104 руб. Стоимость билетов на Thirty Seconds To Mars: сидячие — от 72 руб., танцпол — 115 руб., фан-зона — 142 руб.