Когда в минском метро появятся поезда «Штадлер»

В августе-сентябре в столичном метро начнет ходить первый поезд производства предприятия «Штадлер Минск», сообщил 9 июля на пресс-конференции заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

«В августе-сентябре выйдет один состав метро производства «Штадлер-Минск» и пять составов — в декабре», — уточнил он.

Дорохович отметил, что во время II Европейских игр в столице произошли «заметные инфраструктурные изменения». Было закуплено 205 автобусов «МАЗ», «Неман-МАЗ» и «Неман». «Эти автобусы мы добрендируем, и они выйдут на линии. Часть уже используется. Также в ближайшее время планируем приобрести около 70 автобусов, около 70 троллейбусов с автономным ходом и около 10 трамваев», — сообщил чиновник.

Отвечая на вопрос БелаПАН, сколько было выделено средств на подготовку к играм из столичного бюджета, Дорохович сказал: «Звучали интересные цифры по выделению бюджетных средств из республиканского бюджета. Но если мы потратили 11 млн долларов на дороги, мы же их потратили не для II Европейских игр, дороги будут служить пять-десять лет. Не совсем согласен, что именно на игры мы потратили 270 млн долларов. Что пошло непосредственно на игры — питание, проживание — это да, соглашусь. Все остальное вложено в Минск, в его развитие, его содержание. В то, что будет использоваться ежедневно нашими минчанами и гостями столицы».

Контракт на поставку 10 поездов для столичного метро со «Штадлером Минск» был подписан в январе 2017 года. Он предусматривает поставку шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездов.

В марте 2019 года компания «Штадлер» представила первый четырехвагонный поезд, который предназначен для эксплуатации на действующих и строящихся линиях метро с перспективой постепенной замены парка подвижного состава. В этом году должны быть поставлены шесть поездов, в 2020-м — четыре.

Напомним, этот поезд Александр Лукашенко назвал «чудом».