Президент Грузии обратилась к властям России

Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляет собой радикальную силу в Грузии.

Фото пресс-службы президента Грузии

«Призываю власти России не поддаваться на эскалацию. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям», — сказала Зурабишвили на брифинге.

Обращаясь к гражданам Грузии, проживающим в России, она подчеркнула, что «ваше благополучие очень важно для нас». Она пообещала, что в Тбилиси сделают всё для того, чтобы грузины спокойно жили в России.

Зурабишвили заверила гостей этого закавказского государства в том, что власти не допустят инцидентов по отношению к иностранцам.