Viber запустил интерфейс на белорусском языке
Viber запускает поддержку белорусского языка. Компания презентовала стикерпак
Предварительно опция тестировалась и была доступна только для ограниченного круга пользователей, теперь же каждый белорус сможет общаться с друзьями и близкими, используя интерфейс на родном языке в мобильном приложении на всех платформах.
Перевод приложения на белорусский язык является частью глобального плана Viber, в рамках которого большое внимание уделяется местным потребностям пользователей.
«Сегодня Viber является самым популярным приложением для общения в Беларуси: им пользуются около 85% жителей страны. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и учитываем региональные особенности наших аудиторий. Мы гордимся, что у нас есть возможность предложить белорусам использовать приложение на своем родном языке», — комментирует генеральный директор Viber Джамел Агауа.
При загрузке стикерпака