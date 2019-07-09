Viber запустил интерфейс на белорусском языке

Viber запускает поддержку белорусского языка. Компания презентовала стикерпак «Лесавiчок» , который станет неотъемлемой частью нового национального образа Viber.

Предварительно опция тестировалась и была доступна только для ограниченного круга пользователей, теперь же каждый белорус сможет общаться с друзьями и близкими, используя интерфейс на родном языке в мобильном приложении на всех платформах.

Перевод приложения на белорусский язык является частью глобального плана Viber, в рамках которого большое внимание уделяется местным потребностям пользователей.

«Сегодня Viber является самым популярным приложением для общения в Беларуси: им пользуются около 85% жителей страны. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и учитываем региональные особенности наших аудиторий. Мы гордимся, что у нас есть возможность предложить белорусам использовать приложение на своем родном языке», — комментирует генеральный директор Viber Джамел Агауа.