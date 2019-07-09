Viber запустил интерфейс на белорусском языке

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Viber запускает поддержку белорусского языка. Компания презентовала стикерпак «Лесавiчок», который станет неотъемлемой частью нового национального образа Viber.

Предварительно опция тестировалась и была доступна только для ограниченного круга пользователей, теперь же каждый белорус сможет общаться с друзьями и близкими, используя интерфейс на родном языке в мобильном приложении на всех платформах.

Перевод приложения на белорусский язык является частью глобального плана Viber, в рамках которого большое внимание уделяется местным потребностям пользователей.

«Сегодня Viber является самым популярным приложением для общения в Беларуси: им пользуются около 85% жителей страны. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и учитываем региональные особенности наших аудиторий. Мы гордимся, что у нас есть возможность предложить белорусам использовать приложение на своем родном языке», — комментирует генеральный директор Viber Джамел Агауа.

При загрузке стикерпака «Лесавiчок» пользователи будут автоматически присоединяться к официальному сообществу Viber Belarus, где смогут следить за новостями компании на белорусском языке.
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Тэги: Viber беларуская мова Персона: Джамел Агауа

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