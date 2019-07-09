Дефекты конструкций дома на Широкой образовались из-за плохого бетона

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В доме № 3 на ул. Широкой в Минске понадобится укрепить 11 колонн.

Источник: МЧС

Предприятие «Стройреконструкция» завершило обследование жилой многоэтажки на ул. Широкой, в которой весной выполняли усиление несущей конструкции, сообщает агентство «Минск-Новости».


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Специалисты дали заключение: усиление понадобится еще 11 колоннам: 10 из них находятся в подвале, одна — на уровне 1-го этажа. Сделан вывод: дефекты конструкций образовались из-за использования бетона более низкого класса, чем требовалось по проектной документации, и нарушения технологии выполнения монолитных работ.

Проектный институт уже разработал техническое решение. В первую очередь понадобится устранить дефекты трех колонн. Конструкции усилят продольными металлическими уголками, поперечными планками и арматурной сеткой по всему периметру.
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Тэги: Стройреконструкция ЖКХ угроза обрушения ремонт дома Город: Минск

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