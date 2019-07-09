Прораба из Молодечно подозревают в изнасиловании пяти девочек

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Молодечненца задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении не менее пяти малолетних девочек.

По сообщению пресс-службы МВД, правоохранители первоначально располагали информацией о трех фактах педофилии. Это было в Молодечно в начале июня. Позже выяснилось, что есть еще две потерпевшие.

Сотрудники милиции полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать дети и в регионах, где он бывал по служебным делам.

Мужчину арестовали. В его отношении завели уголовное дело.
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Тэги: сексуальное насилие педофилия Город: Молодечно

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