Прораба из Молодечно подозревают в изнасиловании пяти девочек

Молодечненца задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении не менее пяти малолетних девочек.

По сообщению пресс-службы МВД, правоохранители первоначально располагали информацией о трех фактах педофилии. Это было в Молодечно в начале июня. Позже выяснилось, что есть еще две потерпевшие.

Сотрудники милиции полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать дети и в регионах, где он бывал по служебным делам.

Мужчину арестовали. В его отношении завели уголовное дело.