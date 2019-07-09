Променяли на Литву. Украина на четверть снизила импорт бензина из Беларуси за полгода

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Объем поставок из Беларуси удалось снизить за счет переориентации на импорт бензина из Литвы. В основном на литовские поставки перешли компании OKKO, Amic и WOG.

Импорт бензинов из Беларуси в первом полугодии 2019 сократился на 140 тысяч тонн, то есть на 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Теперь он составляет 315 тысяч тонн. Общий объем украинского рынка снизился всего на 2,5% (на 24 тысячи тонн). Об этом сообщает enkorr.com.ua со ссылкой на исследование консалтинговой группы «А-95».

Компания ОККО в первом полугодии сократила закупки бензинов у белорусских производителей на 39%, при этом поставки от НПЗ группы Orlen за этот период выросли почти в три раза.

Переориентировалась на литовские бензины и компания Amic. Она сократила закупку у Беларуси на 63%. В два раза сократил импорт из Беларуси и WOG: с 89 тысяч до 44 тысяч тонн. Компания частично заместила эти объемы за счет увеличения закупки бензинов у украинских производителей.


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Таким образом, доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась до 34% с 44% за аналогичный период 2018 года, а импорт бензинов из Литвы за этот период увеличился на 79%.

Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 года до 16,3% в первом полугодии этого года.
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Тэги: Беларусь-Украина Украина-Литва белорусский бензин

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