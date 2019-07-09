Борьба с наркотиками сделала Филиппины одной из опаснейших стран мира

Жестокие операции президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками стали причиной 75% смертей гражданского населения в стране.

Объявленная президентом Родриго Дутерте «война с наркотиками» сделала Филиппины четвертой опаснейшей страной в мире. Об этом со ссылкой на исследование проекта о вооруженных конфликтах сообщает The Guardian .

В исследовании Индию назвали самой опасной страной с 1385 насильственными актами, нацеленными на гражданское население. Второе место занимает Сирия (1160 актов), затем Йемен (500 актов) и Филиппины (345 актов).

Эти данные поддерживают замечание, которое сделала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачеле. Она выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав человека на Филиппинах и «постоянных сообщений о внесудебных казнях в контексте кампании против употребления наркотиков».

На Филиппинах объявлено военное положение, которое в декабре 2018 года продлили еще на год. Число убитых в ходе операций по борьбе с наркотиками в настоящее время составляет 5425 с июля 2016 года.