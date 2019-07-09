На руководителя минской стройфирмы завели три уголовных дела

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По данным КГК, при производстве работ эта структура намеренно не соблюдала технологию и применяла более дешевые материалы, нежели было указано в документах.

Минская коммерческая структура за бюджетные деньги выполняла в 2017-2019 годах строительно-монтажные работы по капремонту жилых домов, в том числе по замене кровли на крышах зданий.


Фотофакт. Отремонтированный дом на улице Асаналиева в Минске выглядит словно после обстрела

Работники строительной фирмы по указанию директора не соблюдали технологию: вместо двух новых слоев кровельного материала укладывали только один новый поверх старого слоя кровли. Кроме того, использовались дешевые материалы, не предусмотренные сметной документацией.

По факту мошеннических действий, выразившихся в хищении бюджетных средств в крупном размере, в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено три уголовных дела. По предварительной оценке, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
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Тэги: капитальный ремонт Госконтроль КГК Город: Минск

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