Арину Соболенко оштрафовали за неспортивное поведение на «Уимблдоне»

Девятая ракетка мира должна заплатить 10 тысяч долларов штрафа.

В первые шесть дней Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне оштрафовали 15 участников на сумму 106,4 тыс. долларов, сообщает Тelegraph .

Самый крупный штраф в 53,3 тысячи долларов наложили на австралийца Бернарда Томича за недостаточные усилия в матче против француза Жо-Вильфрида Тсонга, проигранном со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Томич собирается оспорить это решение, мотивируя такую игру утомлением после турнира в Турции.

Соболенко оштрафовали «за неспортивное поведение». Известно, что такую же сумму взыщут с Серены Уильямс. Американка бросила ракетку на корт и повредила покрытие.