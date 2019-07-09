Глава разведки России посетил Брест по приглашению председателя КГБ

Сергей Нарышкин посетил Брест, чтобы обсудить результаты и перспективы взаимодействия спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух стран.

Глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик

По сообщению пресс-центра Службы внешней разведки России, стороны договорились напарвить усилия на укрепление потенциала в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства.

«В числе приоритетных тем — противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций», — указано в сообщении пресс-службы.

Подтверждена готовность СВР России и КГБ Беларуси к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия «в духе братских отношений между странами».