На должность главы представительства ЕС в Минске предложили кандидатуру Дирка Шубеля

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Нынешний глава управления Европейской службы внешних действий по России будет назначен главой представительства ЕС в Беларуси после того, как на него будет получен агреман от белорусской стороны.

Информация об этом опубликована на сайте Европейской службы внешних действий.

В сообщении отмечается, что 9 июля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини номинировала 43 новых руководителя представительств ЕС по всему миру. Возглавляющая в настоящее время белорусское представительство Евросоюза Андреа Викторин номинирована на аналогичную должность в Армении.


В Минске пройдет пятый раунд диалога по правам человека ЕС — Беларусь

Шубель в качестве начальника отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства ЕСВД несколько раз посещал Минск, последний раз — в июле прошлого года. Он возглавлял делегацию Европейского союза на очередном, пятом, раунде диалога координационной группы «Беларусь — ЕС» по правам человека.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Представительство Евросоюза Персона: Дирк Шубель Федерика Могерини Андреа Викторин

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