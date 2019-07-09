Начальник Генштаба ВС Беларуси встретился с украинским коллегой

В Киеве состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева с начальником Генштаба — главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, собеседники «обменялись взглядами на состояние региональной безопасности, риски и вызовы для каждого из государств».

«Проанализировано состояние двустороннего военного сотрудничества, обсуждены перспективы его развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул по итогам встречи Олег Белоконев, «Беларусь будет и впредь стремиться к поддержанию добрососедских отношений, добросовестно выполнять все взятые на себя обязательства как в вопросах международного военного сотрудничества, так и по мерам контроля над вооружениями».