Начальник Генштаба ВС Беларуси встретился с украинским коллегой

/
Просмотров: 12

В Киеве состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева с начальником Генштаба — главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.


Начальник Генштаба обсуждает в Москве военное сотрудничество стран СНГ

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, собеседники «обменялись взглядами на состояние региональной безопасности, риски и вызовы для каждого из государств».

«Проанализировано состояние двустороннего военного сотрудничества, обсуждены перспективы его развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул по итогам встречи Олег Белоконев, «Беларусь будет и впредь стремиться к поддержанию добрососедских отношений, добросовестно выполнять все взятые на себя обязательства как в вопросах международного военного сотрудничества, так и по мерам контроля над вооружениями».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Генштаб ВСУ Беларусь-Украина Персона: Руслан Хомчак Олег Белоконев

Другие материалы на эту тему:

На предложении Зеленского Лукашенко уже заработал плюсик в карму

На предложении Зеленского Лукашенко уже заработал плюсик в карму

В посольстве Украины вручили дипломы выпускникам курсов украинского языка

В посольстве Украины вручили дипломы выпускникам курсов украинского языка

«На Западе даже убийцы другие». Алексиевич посетовала на постсоветских людей

«На Западе даже убийцы другие». Алексиевич посетовала на постсоветских людей

Москва влияет на отношения Беларуси и Украины, — посол Кизим

Москва влияет на отношения Беларуси и Украины, — посол Кизим