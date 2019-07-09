МИД Франции приветствует желание Зеленского начать диалог с Путиным

Франция приветствует желание президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным с целью урегулирования кризиса между двумя странами, говорится в комментарии МИД Франции, размещенном 9 июля на официальном сайте ведомства.

«Заседания в так называемом нормандском формате (Франция, Германия, Россия, Украина) направлены на помощь в претворении в жизнь обязательств, взятых сторонами в рамках Минских соглашений, составляющих признанную всеми базу для урегулирования конфликта на Востоке Украины, — отмечается в комментарии. — Эти заседания не исключают любых других дипломатических усилий в этом направлении и дополняют, в частности, дискуссии в рамках трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ».

Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске. «Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе, — сказал президент Украины. — Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон».

Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести в Минске международную встречу.