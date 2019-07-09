Главный тренер польского «Пяста» восхитился организацией работы в БАТЭ

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Вальдемар Форналик поделился впечатлениями о соперниках за сутки до матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Мы впервые выступим в Лиге чемпионов, поэтому у игроков совершенно иное настроение. Я бы не сказал, что в коллективе чувствуется какая-то нервозность. Это просто более эмоциональное предвкушение чего-то неизведанного, поэтому с нетерпением ждем завтрашней игры.


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Мы хорошо разобрали соперника, увидели его сильные стороны, посмотрели видео его матчей, поэтому знаем, чего от него можно ожидать. "Борисов-Арена" — это отличный объект. Уже по одному стадиону видно, что это клуб с большим потенциалом и отличной организацией. Хотя ее и не видел, знаю, что у БАТЭ отличная тренировочная база. Мы к этому только стремимся. Борисовчане — клуб высокого уровня, нам тоже нужно развиваться по такому образцу», — цитирует главного тренера «Пяста» pressball.by.

Первый поединок между БАТЭ и чемпионом Польши пройдет на «Борисов-Арене» в 20 часов 10 июля.
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Тэги: БАТЭ ФК Пяст Лига чемпионов Борисов-Арена Персона: Вальдемар Форналик Город: Борисов

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