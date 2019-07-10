Жительница Браслава открыла бордель в Варшаве и вывозила туда белорусок

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Подозреваемая на протяжении 15 лет занималась проституцией в Польше, где познакомилась с 39-летним жителем этой страны. Совместно с ним она открыла в Варшаве нелегальное заведение по предоставлению сексуальных услуг.

По информации областного УВД, 49-летнюю белоруску задержала милиция. Ей долгое время удавалось оставаться незамеченной для правоохранителей, т.к. официально бордель значился массажным салоном.

Ее задержали при попытке вывоза в Польшу 27-летней витебчанки. Хозяйка борделя взяла на себя оплату расходов по изготовлению выездных документов и билетов.
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Тэги: проституция бордель Беларусь-Польша массаж Город: Браслав

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