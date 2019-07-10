На Донбассе убили троих сепаратистов

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По данным пресс-службы операции Объединенных сил, пророссийские силы 27 раз обстреляли позиции украинских военных 9 июля. С начала текущих суток зафиксировано пять обстрелов.

Пятеро украинских военнослужащих получили ранения и четверо — боевое травмирование.

Сепаратисты пять раз использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также они открывали огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись вблизи Широкиного, Ломакиного, Водяного, Новомихайловки, Песок, Новотроицкого, Пищевика, Чермалика, а также вблизи Майского, Новолуганского, Зайцевого, Новгородского.

По данным украинской разведки 9 июля трое сепаратистов были уничтожены и трое ранены.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: война на Донбассе Украина-Россия ДНР ЛНР ООС Город: Донецк

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