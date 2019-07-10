В Израиле обнаружили древний библейский город

Археологи из Израиля и Австралии нашли руины древнего города Циклаг, в котором, согласно Библии, царь Давид спасался от царя Иудеи Саула и основал там базу для военных походов на соседние поселения.

Как пишет N+1 со ссылкой на The Jerusalem Post , древний город Циклаг, который фигурировал в Библии как место, где царь Давид скрывался от царя Иудеи Саула, нашли на востоке Израиля у подножья Иудейских гор.

В Библии сказано, что Геф — правитель города Анхус, где жил древний народ филистимляне — передал свой другой город Циклаг во владение Давиду, чтобы тот мог скрыться от царя Саула. Давид использовал Циклаг как разбойничью базу для походов на местные племена — амаликитян — и отвоевывая потихоньку власть Саула.

Давид отдавал значительную часть награбленных денег филистимлянам, которые позже сокрушили израильтян в одной из битв. Воспользовавшись этим, Давид развернул двухлетнее противостояние между Иудеей и Израилем, после чего его объявили царем всего Израиля.

Следы филистимского города Циклаг, который стал важнейшим для становления власти Давида, ученые датировали как раз временем жизни царя Давида — предположительно X век до нашей эры.