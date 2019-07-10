«МТБанк» временно приостановил работу интернет- и мобильного банка

Это сделано «для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ», указано в официальном сообщении финансового учреждения.

Как заявляют в банке, «в данный момент идет проверка единичных сообщений, появившихся в сети, о возможности случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца».

«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано», — заявил директор по розничному бизнесу «МТБанка» Никита Козырев.

По его словам, «отключение сервисов является, скорее, превентивной мерой». «Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа интернет- и мобильного банка будет возобновлена», — сообщил Козырев.

В банке отмечают, что воспользоваться средствами с чужого счета невозможно без одобрения его владельца: для всех операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, предусмотрена дополнительная аутентификация в виде одноразового пароля, высылаемого СМС-сообщением на номер телефона, указанного ранее владельцем счета.