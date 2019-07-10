Биткоин повторил годовой рекорд

Главная по капитализации криптовалюта (229 млрд долларов) прибавила за сутки 28,8 млрд и стоит 12 868 долларов за единицу.

Источник: Hodler for Android

Биткоин резко вырос после начавшегося в конце июня падения и прибавил за неделю 14%. Цена этой криптовалюты выросла вчетверо с декабря 2018 года, когда она стоила 3200 долларов. После превышения в конце июня 13 тысяч, курс снизился до 9800 в начале июля, но падение сменилось резким ростом. Цена уже почти достигла пикового за год значения.

Из входящих в топ-20 криптовалют недавнее падение также отыграли ETH (+4% за неделю), BCH (+1%), BSV (+0,5%), TRX (+4%), XMR (+12%).