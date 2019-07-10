Лукашенко вручил генеральские погоны восьми офицерам

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава вручил генеральские погоны восьми офицерам.

Фото: president.gov.by

Обращаясь к офицерам, президент заявил, что на них «возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности». «В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что «профессионализм офицеров, их высокие моральные качества и стремление самоотверженно защищать свою землю являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства».

Погоны генерал-майора получили начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско, начальник управления СК по Могилевской области Андрей Лис, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел — начальник штаба Игорь Бурмистров, начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев.

Лукашенко также вручил погоны генерал-майора начальнику 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных сил Владиславу Будику, помощнику министра обороны по идеологической работе в ВС — начальнику главного управления идеологической работы Министерства обороны Леониду Касинскому, начальнику связи ВС — начальнику управления связи Генерального штаба Олегу Мищенко, заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.