«МТБанк» возобновил работу своих интернет-сервисов

«МТБанк» сообщил о возобновлении работы интернет- и мобильного банка.

Как отмечается в сообщении, техническими специалистами банка был проведен анализ функционирования сервисов. Усилены меры безопасности при работе с интернет-банком и мобильным банком.

Обновлено приложение для пользователей android. Приложение для устройств на iOS обновится в ближайшее время.

«Клиенты банка могут пользоваться всеми услугами и сервисами без ограничений», — говорится в сообщении.

Как писали Naviny.by ранее, клиенты банка жаловались в соцсетях, что при входе в банковское приложение на смартфоне по отпечатку пальца попадают в чужие личные кабинеты.

«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано», — говорил ранее директор по розничному бизнесу «МТБанка» Никита Козырев.