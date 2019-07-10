Милиция опровергла массовую гибель коров в Жлобинском районе

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Жлобинский РОВД проверил информацию о гибели скота на ферме ОАО «Мормаль».

Согласно сообщениям, на ферме работники предприятия «ушли в запой» и перестали кормить животных, в результате чего произошел массовый падеж скота, при этом «трупы никто не убирает». В доказательство были размещены фотографии мертвых телят.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, милиция в ходе проводимой проверки предварительно установила, что действительно 2 июля на ферме ОАО «Мормаль» погибли два теленка, что является «естественной технологической убылью» при поголовье сотни или тысячи телят.

Милиция установила, что массового мора коров на ферме нет. Снимки были сделаны одним из работников фермы, который вынужден работать здесь, чтобы возмещать государству расходы (алименты) на содержание дочери.
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Тэги: Мормаль мор коров ферма падеж скота Персона: Виталий Пристромов Город: Жлобин

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