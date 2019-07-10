Глава МИД принял представителя Госдепартамента США

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Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода.

Фото: mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе переговоров стороны обсудили «широкий круг вопросов повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений».

Кент находится в Беларуси с двухдневным визитом. 9 июля, как сообщало посольство США, он побывал у памятника Максиму Богдановичу возле Большого театра, где «имел честь отдать дань памяти выдающемуся классику и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка».

Это второй визит Кента в Минск с начала года. В марте он также встречался с Макеем.
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Тэги: Беларусь-США Госдепартамент США МИД Беларуси Персона: Джордж Кент Владимир Макей Город: Минск

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