Глава МИД принял представителя Госдепартамента США

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода.

Фото: mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе переговоров стороны обсудили «широкий круг вопросов повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений».

Кент находится в Беларуси с двухдневным визитом. 9 июля, как сообщало посольство США, он побывал у памятника Максиму Богдановичу возле Большого театра, где «имел честь отдать дань памяти выдающемуся классику и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка».

Это второй визит Кента в Минск с начала года. В марте он также встречался с Макеем.