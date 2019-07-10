Долгострой ЖК «Аркадия» достраивают в три смены

Один из самых известных долгостроев Минска в границах ул. Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной стремится к тому, чтобы в скором времени наконец-то перейти в категорию готовых объектов.

Дата ввода домов в эксплуатацию до сих пор неизвестна. На данный момент видно, что завершаются строительные работы на верхних этажах третьей высотки. Это 2-я очередь запланированного проектом строительства, первые жилые дома были заселены еще в 2015 году, сообщает realt.by .

О том, что строители работают в несколько смен, рассказал один из рабочих, трудящихся на объекте. Несколько раз уточнив, что комментарий будет неофициальным, он рассказал, что «есть команды строителей, которые работают обычный восьмичасовой день, а есть команды, которые работают посменно, в том числе и ночью.

При этом сказать, сколько всего работников сейчас на стройке, трудно, но, по его мнению, на этот объект брошены все силы Стройтреста № 4.

Жилой комплекс состоит из пяти жилых домов: трех 26-этажных и двух 15-этажных домов. Планировалось, что к 2017 году все дома будут введены в эксплуатацию.

В декабре 2018 года Мингорисполком подписал решение изъять земельный участок с недостроенными объектами ЖК «Аркадия» у «Тамбаза». Объект передали УКСу Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры.