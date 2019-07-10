Две жительницы Новополоцка отдали дочерей для съемок в детской порнографии

СК завершил расследование дела о торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Обвиняются 40-летний мужчина и две женщины.

По данным пресс-службы СК, в июне 2018 года российские коллеги сообщили, что на территории их страны предположительно находится лицо, причастное к распространению порнографических материалов. Сотрудники МВД Беларуси проверили эту информацию и задержали подозреваемого. Им оказался житель Минска.

По данным следствия, летом 2015 года, находясь в Ушачском районе Витебской области, мужчина познакомился с двумя женщинами, жительницами Новополоцка, и их дочерьми, 2011 и 2013 года рождения. В 2016 году обвиняемый предложил женщинам на возмездной основе предоставлять своих детей для использования в изготовлении порнографии. Матерям девочек за это платил денежными средствами и продуктами питания. Изготовленные видеоматериалы с целью продажи размещались мужчиной на порнографических сайтах.

Кроме того, в июне 2016 года обвиняемый за вознаграждение предоставил жителю одного из ближневосточных государств, прибывшему в Беларусь, малолетних девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей. Его объявили в международный розыск.

Также в ходе расследования установлено, что обвиняемый также причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек. Одна из них — жительница Украины 2000 года рождения, которую в 2014 году обвиняемый в ходе общения в интернете неоднократно склонял к созданию материалов порнографического характера. Данные материалы в дальнейшем использовались для продажи.

По результатам расследования установлен 31 факт противоправной деятельности минчанина. Наказание грозит и матерям малолетних девочек. Трех обвиняемых заключили под стражу.