Экипаж Сергея Вязовича лидирует после трех этапов ралли «Шелковый путь»

Белорусские гонщики благополучно преодолели третий спецучасток ралли-рейда «Шелковый путь», добравшись до Монголии. Сергей Вязович на капотном МАЗе в этот раз ехал не в полную силу и оказался третьим на финише, но сохранил лидерство в общем зачете.

243-километровый спецучасток проходил преимущественно на высоте 1000 м над уровнем моря. Экипажам пришлось покорять коварные овраги, мелкие русла рек и заросшее лесом предгорье.

Самым быстрым среди белорусов оказался Сергей Вязович, который потратил на трассе почти 2 часа 30 минут. От победителя заезда — россиянина Андрея Каргинова — капотный МАЗ отстал более чем на три минуты. В генеральной классификации белорусы удерживают первое место и выигрывают у ближайшего преследователя 6 минут.

МАЗ Александра Василевского приехал шестым, преодолев спецучасток за 2 часа 40 минут. Победителю заезда он проиграл около 14 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на девятое место с отставанием в 42 минуты.

С разницей в полминуты финишировал на седьмом месте Алексей Вишневский. В общем зачете он находится на 15-й строчке, получив от организаторов «штрафные» 6 часов за позднее завершение предыдущего этапа.

Четвертый этап будет кольцевым и пройдет в окрестностях монгольской столицы. Экипажи ожидают холмы и степные дороги, а еще каменистые плато, скалы и соленые озера.