В Беларуси задержан лжесвященник, представлявшийся архимандритом Грузинской православной церкви

Витебскими сотрудниками ГУБОП задержан лжесвященник, представлявшийся архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии и настоятелем Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы.

Архимандиртом оказался 33-летний уроженец Могилевской области Георгий Крот. Установлено, что в священники он переквалифицировался в 2012 году, а до этого работал кочегаром.

Георгий Крот, как сообщает УВД Витебского облисполкома, собирал пожертвования якобы на строительство храма или грузинские монастыри, а также проводил церковные обряды за плату. Полученные о граждан деньги тратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела. Одно — за размещение в соцсети материалов порнографического содержания гомосексуального характера, второе — за кражу, съехав со съемного жилья в Оршанском районе, мужчина похитил одежду, бытовую технику, иконы и церковные книги.

У задержанного изъяты поддельные церковные документы.