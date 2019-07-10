Видеофакт. Неизвестная осквернила здание Минской духовной академии

В Минске почти месяц разыскивают женщину, которая облила историческое здание на улице Зыбицкой жидкостью, похожей на масло.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, вечером 13 мая неизвестная облила жидкостью двери академии, затем она разбросала порванные газеты. На кадрах видно, что это происходило при прохожих, но ее никто не остановил.

Милиция просит узнавших женщину сообщить по телефонам: +37529-883-91-10, 8017-288-02-02 (городской) или 102.