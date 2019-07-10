Биржа: второй день подряд упали все основные валюты

Белорусский рубль второй день подряд растет по отношению ко всем основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, десятого июля.

Вот, как закончили свои сессии основные иностранные валюты:

доллар упал на 0,0031 пункта – 2,0467 белорусского рубля;

евро снизился на 0,0017 пункта – 2,2954 белорусского рубля;

российский рубль потерял 0,0034 пункта – 3,2091 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в четверг, 11 июля.