Биржа: второй день подряд упали все основные валюты

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Белорусский рубль второй день подряд растет по отношению ко всем основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, десятого июля.

Вот, как закончили свои сессии основные иностранные валюты:

  • доллар упал на 0,0031 пункта – 2,0467 белорусского рубля;
  • евро снизился на 0,0017 пункта – 2,2954 белорусского рубля;
  • российский рубль потерял 0,0034 пункта – 3,2091 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в четверг, 11 июля.
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Тэги: валюта

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