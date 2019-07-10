Обвиняемый по делу о ДТП под Белоозерском заключен под стражу

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Водитель внедорожника «Мерседес», который проходит по делу о страшном дорожно-транспортном происшествии в Березовском районе, унесшим жизни пяти человек, признан обвиняемым.

Как сообщили в Следственном комитете, ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В СК подчеркнули, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Naviny.by писали, что страшная авария произошла днем 7 июля неподалеку от Белоозерска. По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением «Мерседеса GL», в результате чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.

В салоне авто находились десять человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пятеро из них погибли на месте аварии — трое детей (девятилетние мальчик и девочка, а также четырехлетняя девочка), мужчина и женщина — скончались на месте. Водитель и другие пассажиры отделались легким испугом.

Позже стало известно, что по результатам освидетельствования у водителя зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.
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Тэги: ДТП ДТП под Белоозерском Следственный комитет

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