Обвиняемый по делу о ДТП под Белоозерском заключен под стражу
Водитель внедорожника «Мерседес», который проходит по делу о страшном дорожно-транспортном происшествии в Березовском районе, унесшим жизни пяти человек, признан обвиняемым.
Как сообщили в Следственном комитете, ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В СК подчеркнули, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее
В салоне авто находились десять человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пятеро из них погибли на месте аварии — трое детей (девятилетние мальчик и девочка, а также четырехлетняя девочка), мужчина и женщина — скончались на месте. Водитель и другие пассажиры отделались легким испугом.
Позже стало известно, что по результатам освидетельствования у водителя зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.