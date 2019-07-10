«Обязательно ставить лайк и делать репост». Как официальные профсоюзы собираются работать в соцсетях

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Телеграм-канал «Чай с малинавым варэннем» опубликовал письмо Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий руководителям своих первичек.

Речь в послании идет о работе в социальных сетях. В письме высказывается просьба в срок до 16 июля «обеспечить подписку на страницу» профсоюза в Фейсбуке. При ее посещении «обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)!»
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Тэги: ФПБ профсоюзы соцсети

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