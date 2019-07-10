Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко

На 97-м году ушел из жизни народный художник Беларуси, член Белорусского союза художников Виктор Громыко.

Как сообщили в БСХ, прощание пройдет 11 июля в зале Института истории НАН с 12:00 до 14:00.

Виктор Громыко родился в 1923 году в деревне Сеньково (Могилевская область). Участвовал в Великой Отечественной войне. Находился в подпольной группе Константина Заслонова. В 1951-м окончил Минское художественное училище, в 1959-м – Белорусский театрально-художественный институт. На протяжении пяти лет (1977-1982) возглавлял Союз художников БССР.