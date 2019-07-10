Официальная статистика: в Беларуси упали цены

По данным Национального статистического комитета, потребительские цены в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,1%, с декабрем 2018-го — выросли на 3%.

В июне 2019 года по отношению к маю цены на продовольственные товары в Беларуси снизились на 0,4% (с начала года — выросли на 2,8%), на непродовольственные — не изменились (выросли на 2,3%), на услуги — выросли на 0,4% (на 4,1%).

По отношению к июню 2018 года цены выросли на 5,7%.

Предыдущий раз дефляция была отмечена в мае 2018 года. Тогда потребительские цены по сравнению с апрелем снизились на 0,3%, с декабрем 2017-го — выросли на 2,5%.

В 2017 году в Беларуси два месяца подряд наблюдалась дефляция: в июле цены снизились на 0,1%, в августе — на 0,8%. Прежде дефляция фиксировалась в августе 2016 года, а ранее — лишь в 2009 году.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не превысит 5%, а по оценкам Евразийского банка развития — составит 5,7%.

Авторы майского макроэкономического обзора Евразийского банка развития полагают, что «пока рано говорить о формировании тенденции к замедлению инфляции, в том числе из-за сохранения высокого роста заработной платы» в Беларуси. «В этой связи мы ожидаем временное ускорение инфляции в мае—июне 2019 года до 5,7—6,0% в годовом выражении», — отметили аналитики ЕАБР.

В свою очередь заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц 10 июля заявил журналистам, что инфляционные факторы ослабевают и заявленная цель по инфляции сохраняется.

«Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии инфляцию в годовом выражении выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, и мы видим это в последние месяцы. Мы считаем, что будем находиться вблизи нашей цели — 5%», — сказал Калечиц.

По его словам, на рост инфляции в первом полугодии оказывали влияние сезонные факторы, связанные с производством сельхозпродукции, отставание роста производительности труда от заработной платы, а также внешние факторы. «Сейчас все факторы работают на то, чтобы мы двигались к заявленной цели по инфляции», — подчеркнул представитель Нацбанка.

Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6%.