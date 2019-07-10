Коллеги собираются защищать адвоката, в отношении которой возбуждены два уголовных дела

Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) заявляет о том, что намерена защищать коллегу, в отношении которой возбуждены два уголовных дела. Об этом говорится в сообщении на сайте БРКА.

«Ситуация с адвокатом Минской городской коллегии, в отношении которого возбуждено уже два уголовных дела, показала прежде всего, насколько важно быть корректным и строго соблюдать этические нормы и правила при подаче той или иной информации в СМИ для широкого обсуждения», — подчеркивается в сообщении.

Этот вопрос обсуждался 10 июля на заседании совета БРКА, и члены совета высказали общее мнение по нему.

Как отмечают в БРКА, в соответствии с Конституцией Беларуси человек может быть признан виновным только по приговору суда. Поэтому, на взгляд адвокатов, давать оценку еще не подтвержденным действиям, называя их «злодеяниями», не только некорректно, но и непрофессионально.

«Мы, безусловно, будем защищать нашего адвоката, и не только потому, что этого требует закон, но еще и потому, что знаем его как высококвалифицированного специалиста, профессионала и порядочного человека», — заметил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

«Если в действиях нашего коллеги и были какие-то нарушения, то мы очень надеемся, что компетентную оценку им дадут следственные органы, суд и органы адвокатского самоуправления», — сказал он.