В Бешенковичском районе пропал 16-летний юноша – он сбежал из лицея
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В Бешенковичском районе милиция ищет пропавшего 16-летнего Ивана Попкова (родился в Новополоцке), учащегося второго курса Улльского профессионального лицея сельского хозяйства.
Как сообщается, юноша 28 июня самовольно покинул учебное заведение и пропал.
В милиции сообщили, что Иван «склонен к бродяжничеству, может находиться в местах скопления молодежи». Учитывая то, что он родился в Новополоцке, может находиться на территории полоцкого региона.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвонить по следующим телефонам:
- +375213141002;
- +375295975988;
- 102.