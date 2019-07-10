В Бешенковичском районе пропал 16-летний юноша – он сбежал из лицея

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В Бешенковичском районе милиция ищет пропавшего 16-летнего Ивана Попкова (родился в Новополоцке), учащегося второго курса Улльского профессионального лицея сельского хозяйства.

Как сообщается, юноша 28 июня самовольно покинул учебное заведение и пропал.

В милиции сообщили, что Иван «склонен к бродяжничеству, может находиться в местах скопления молодежи». Учитывая то, что он родился в Новополоцке, может находиться на территории полоцкого региона.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвонить по следующим телефонам:

  • +375213141002;
  • +375295975988;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Персона: Иван Попков Город: Бешенковичи

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